Mais de 1,3 milhões de portugueses acordaram mais cedo na passada terça-feira para assistir ao empate de Portugal com os Estados Unidos, naquele que acabou por ser o último jogo da seleção feminina portuguesa no Campeonato do Mundo que está a decorrer na Austrália e Nova Zelândia.

Apesar do jogo ter começado bem cedo, às 8 horas da manhã, numa altura em que muitos portugueses estavam a começar o período de férias, o jogo com os Estados Unidos foi o que teve melhor share dos três que Portugal realizou, com 39 por cento, ligeiramente acima das assistências aos jogos com o Vietname (37%) e Países Baixos (33%).

As navegadoras estão, nesta altura, a caminho de Portugal, com a chegada a Lisboa estimada para o meio-dia desta quinta-feira.