Para comemorar o 60.º aniversário, Michael Jordan decidiu doar cerca de dez milhões de dólares à Make-A-Wish, fazendo desta a maior doação individual alguma vez feita na história da fundação.



A estrela norte-americana, que celebra o seu aniversário na próxima sexta-feira, colabora com a fundação desde 1989 e é um dos embaixadores.



«Nos últimos 34 anos foi uma honra ser parceiro da Make-A-Wish e levar um sorriso e felicidade a tantas crianças. Testemunhar a sua força e resiliência durante tempos tão difíceis das suas vidas tem sido uma inspiração», disse o dono dos Charlotte Hornets, citado pelo «The Guardian».



A missão da Make-A-Wish «é a realização de desejos a crianças e jovens, dos 3 aos 17 anos, em todo o território nacional, com doenças graves, progressivas, degenerativas ou malignas, proporcionando-lhes um momento de força, alegria e esperança», lê-se no site da fundação.



Michael Jordan deixou ainda um desejo. «Não consigo imaginar num melhor presente de aniversário do que ver outros juntarem-se a mim no apoio à Make-A-Wish para que cada criança possa experimentar a magia de ver o seu desejo tornado realidade», disse.