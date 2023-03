Os Celtics arrasaram os Bucks em Milwaukee e venceram por 140-99 num duelo entre os primeiros classificados da Conferência Este da NBA.



Com as principais figuras disponíveis de parte a parte, o conjunto de Boston saiu na frente no final do primeiro quarto (34-36) muito por culpa de Jaylen Brown, autor de 17 pontos. Foi, ainda assim, no segundo parcial que o jogo começou a escapar aos Bucks, líderes do Este.



A equipa de Mike Budenholzer teve percentagens desastrosas de lançamentos de três pontos e viu os vice-campeões da NBA fugirem no marcador. Jayson Tatum liderou os Celtics a um parcial de 41-21.



A formação de Boston provou na segunda parte por que razão está entre os candidatos ao título e não tirou o pé do acelerador. Os Celtics ganharam o terceiro período por 39-27 e ficaram com a vitória no bolso.



As duas maiores figuras do Celtics contribuíram com 70 pontos: Tatum anotou 40 pontos e Brown 30. Por sua vez, Giannis Antetokounmpo foi o melhor marcador dos Bucks com 24 pontos com mais 11 que o colega de equipa Khris Middleton.



No outro jogo da noite, os Pelicans ganharam em casa dos Nuggets, líderes do Oeste por 107-88. Sem Jokic, o conjunto do Colorado foi presa fácil para a equipa Nova Orleães com Ingram a marcar 31 pontos e McCollum 23.



Os melhores momentos do jogo entre Bucks e Celtics: