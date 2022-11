A antiga estrela da NBA, Shaquille O'Neal, revelou que esteve muito perto de matar um colega quando andava na escola. O ex-jogador dos Magic, Lakers e Heat, entre outros, recordou a infância difícil e como esse episódio ocorrido no pátio da escolha lhe mudou a vida.



«Sempre que chegava a um lugar rapidamente fazia questão que soubessem o meu nome. Descobria quem era 'o tipo', estudava-o e batia-lhe. Tirava-lhe o lugar e todos ficavam a saber quem eu era. Quase matei uma criança. Mostraram-me a prisão», contou, em entrevista à revista «People».



«Mudei e fiz de tudo para ser o palhaço da turma para conseguir que as pessoas gostassem de mim. Era outro mecanismo para enfrentar a minha insegurança. Não era um líder. Era um seguidor no caminho errado», acrescentou.



O atual comentador de televisão recordou ainda a morte de Kobe Bryant, seu antigo colega de equipa, em 2020 e deixou um conselho. «Nunca mais verei o Kobe na vida real, nunca mais. E eu deveria ter-lhe ligado. Devia ter telefonado. Devíamos ambos ter ligado. Liguem à vossa mãe, ao vosso irmão e aos vossos amigos com quem se divertiam na escola. Para sempre é muito tempo», referiu.



Shaq comparou a relação que tinha com o «Black Mamba» com a que John Lennon e Paul McCartney tinham.



«Como muitos sabem, o Kobe e eu tivemos uma relação complexa ao longo dos anos. Tal como outros grandes duos. Por exemplo, a rivalidade criativa do John Lennon e do Paul McCartney levou a algumas das maiores músicas de todos os tempos. Eu e o Kobe puxámos um pelo outro para jogarmos o melhor basquetebol de sempre. Às vezes discutimos, lutámos e ou insultámo-nos como dois miúdos imaturos. Ainda assim, quando era para jogar, estávamos unidos», lembrou.

O gigante, MVP em 2000, confessou que ainda não superou a morte de Kobe. «Pensei: 'Nós vamos envelhecer e estaremos no 50.º aniversário dos Lakers.' Outras coisas não deveriam ter sido mais importantes do que entrarmos em contacto, mas pequenas coisas atrapalharam.»