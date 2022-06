Poucas horas depois dos Los Angeles Lakers terem escolhido Max Christie como 35.ª escolha do draft de 2022, a equipa da NBA anunciou as contratações dos filhos dos lendários Shaquille O’Neal e de Scottie Pippen.

A equipa de Los Angeles revelou que Shareef O’Neal, de 22 anos, que já estava a treinar com a equipa, vai disputar a Summer League, competição de pré-temporada em que as equipas da NBA aproveitam para testar os jogadores mais jovens. Uma oportunidade para o jovem Sharref mostrar as suas qualidades, apesar do pai, Shaq, preferisse que o filho continuasse a estudar.

No mesmo dia, os Lakers também anunciaram um «two-way contract» com Scotty Pippen Jr, filho do lendário jogador dos Chicago Bulls, que permite ao jovem de 21 anos jogar pelo South Bay Lakers, bem como pela equipa principal. Um contrato idêntico ao que o português Neemias Queta assinou com os Scramento Kings em 2021.

Scotty, filho de Scottie, jogou nos últimos três anos na equipa universitária de Vanderbilt, com médias de 20.4 pontos por jogo e agora vai ter a oportunidade de chegar ao mais alto nível na NBA na equipa rival do pai.