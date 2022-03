A antiga estrela da NBA, Shaquille O'Neal, descobriu que sofre de apneia do sono numa consulta de rotina, a primeira em mais de uma década.



«Quando jogas, vais ao médico para fazer exames. Mas não jogava há onze anos, portanto qual era a razão para ir ao médico? Quando fui ao médico ao fim de tanto tempo havia coisas que nem sabia. Disseram-me: ‘Tens apneia do sono, que pode causar hipertensão ou AVC. Podias ter morrido’. Eu respondi: ‘O quê?’. Agora tenho de dormir com uma máquina», contou, à GQ.



O ex-jogador dos Magic, Lakers, Suns, Heat, Celtics e Cavs confessou que era dependente de analgésicos.



«Não era viciado, era dependente. Não é a mesma coisa. Os meus rins estavam muito fracos, deixei de tomar analgésicos. Havia dias em que não me conseguia mexer e tomava um ou dois só para conseguir andar. Mas já não. Quando te falam em morte, muita coisa muda», admitiu.



Shaq relatou ainda o quão difícil foi superar a morte do antigo companheiro de equipa, Kobe Bryant, num acidente de helicóptero, e explicou o que mudou nos seus hábitos para se tornar numa pessoa mais saudável.



«[Olhava-me ao espelho] e via um velhote de 70 anos com músculos por todos os lados. Comecei a comer melhor. Só comia sanduíches. Para o almoço, jantar, lanche… e quando não conseguia dormir, levantava-me às três da manhã para ir fazer uma. Apercebi-me que não podia continuar assim. Deixei de comer pão, chocolate e bolos. Agora só como fruta, batidos de proteína, saladas, peixe, frango, espargos e outras verduras. Tudo em porções muito pequenas. Comecei a ver abdominais», concluiu.