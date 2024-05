Uma exibição incrível de Tyrese Maxey permitiu aos Philadelphia 76ers manterem-se vivos na primeira ronda do playoff da NBA, frente aos New York Knicks.

Com a eliminação em jogo, o base eleito o Most Improved Player da temporada assinou 46 pontos, cinco ressaltos e nove assistência no triunfo da equipa de Nick Nurse no Madison Square Garden, 112-106, após prolongamento.

A 28 segundos do fim, de resto, os 76ers perdiam por seis pontos de diferença: Maxey deu um passe em frente e fez sete pontos de seguida para empatar o jogo, aproveitando o facto de Josh Hart ter desperdiçado um dos dois lances livres de que dispôs pelo meio.

No prolongamento, o jovem de 23 anos manteve o nível e, com a ajuda defensiva de Joel Embiid – ainda condicionado, fez 19 pontos, 16 ressaltos e dez assistências –, a turma de Philadelphia conseguiu o triunfo.

Nos Knicks, o inevitável Jalen Brunson brilhou com três ressaltos e seis assistências.

A formação de Nova Iorque ainda lidera a série por 3-2 e é com essa vantagem que vai jogar em Philadelphia na quinta-feira, em mais um match-point.

Em Milwaukee, os Bucks, mesmo sem os lesionados Damian Lillard e Giannis Antetokounmpo, venceram os Indiana Pacers (115-92) e conseguiram evitar a eliminação.

Sem as duas superestrelas, Khris Middleton e Bobby Portis chegaram-se à frente: o primeiro somou 29 pontos, 12 ressaltos e cinco assistências, o segundo 29 pontos, dez ressaltos e uma assistência.

Nos Pacers, Tyrese Haliburton foi o mais inconformado, com 16 pontos, quatro ressaltos e seis assistências.

Por último, os Cleveland Cavaliers triunfaram na receção aos Orlando Magic, por 104-103 e ganharam vantagem na série (3-2).

Paolo Banchero até esteve em grande nos Magic, com 39 pontos, oito ressaltos e quatro assistências, mas isso não foi suficiente. Nos Cavs, brilhou Donovan Mitchell, com 28 pontos, seis ressaltos e duas assistências.