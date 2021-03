Os Utah Jazz, líderes da Conferência Oeste da liga norte-americana de basquetebol (NBA) venceram na última noite os Brooklyn Nets por 118-88, aumentando para 17 a incrível sequência de vitórias caseiras.

Já com as ausências certas de Kevin Durant e Kyrie Irving, o treinador dos Nets, Steve Nash, também não contou com as outras duas grandes estrelas do conjunto. Se o clube deu conta de uma «dor no pescoço» de James Harden, também Blake Griffin não jogou, mas porque ficou a descansar.

Donovan Mitchell, dos Utah Jazz, foi o melhor marcador do encontro, com 27 pontos, além de seis ressaltos e sete assistências. Alize Johnson encarregou-se de ser o homem em maior evidência geral na equipa dos Nets, com um duplo-duplo de 23 pontos e 15 ressaltos, além de três assistências.