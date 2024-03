A derrota dos Oklahoma City Thunder, na última madrugada, na visita aos Los Angeles Lakers (116-104), ditou o regresso ao segundo posto da Conferência Oeste.

Num encontro equilibrado, com empate a 25 no término do primeiro quarto, os Lakers garantiram o triunfo no segundo e terceiro quarto (27-18 e 37-29). Apesar da resposta dos visitantes no derradeiro parcial (27-32), a reação foi insuficiente para, pelo menos, forçar tempo-extra.

Em nova noite de duplo-duplo para LeBron James (19 pontos, 11 ressaltos e oito assistências), o triunfo dos Lakers deveu-se às exibições de D’Angelo Russell (26 pontos) e de Anthony Davis (24 pontos e 12 ressaltos). Do outro lado, Gilgeous-Alexander (20 pontos) foi a estrela do conjunto de Oklahoma, mas desta feita «curto» para dominar os Lakers.

Assim, o emblema de Los Angeles ascende ao nono lugar da Conferência, em troca com os Golden State Warriors, ainda que Curry e companhia tenham menos três jogos disputados.

Por sua vez, os Oklahoma City Thunder são segundos, com 19 derrotas em 61 partidas, menos uma face ao (de novo) líder Minnesota Timberwolves.

Timberwolves de novo na liderança

A primeira parte dominadora foi a chave no triunfo dos «lobos» de Minnesota na receção aos Portland Trail Blazers (119-114). Com os parciais de 28-26 e 27-22, os anfitriões limitaram-se a igualar o esforço dos visitantes no segundo tempo (33-34 e 31-32).

Em todo o caso, o regresso ao topo da tabela deveu-se ao esforço implacável do francês Rudy Gobert, que assinou 25 pontos e 16 ressaltos, em 39 minutos disputados. Do outro lado, menções honrosas às prestações de Anfernee Simons (34 pontos e 14 assistências) e de Duop Reath (26 pontos).

O desfecho do encontro relança os Minnesota Timberwolves no topo da classificação, com 43 triunfos em 62 possíveis. Por sua vez, o conjunto de Portland é penúltimo, com 43 derrotas em 60 jogos, pelo que a eliminatória que antecede os play-offs é já mera miragem.

Bucks superam Clippers

A fechar, os Milwaukee Bucks levaram a melhor na receção aos Clippers, por 113-106, num duelo que opôs o segundo da Conferência Este e o quarto da Conferência Oeste.

Ainda que o conjunto de Los Angeles tenha assumido a dianteira do marcador até ao derradeiro quarto (25-35, 23-20, 25-26), os anfitriões tomaram de «assalto» o ritmo do encontro nos últimos minutos. Assim, o derradeiro parcial, de 40-25, assegurou novo triunfo para os Bucks.

Tal desfecho não teria sido possível sem a inspiração do inevitável Damian Lillard (41 pontos), ou de Bobby Portis (28 pontos e 16 ressaltos). Entre os Clippers, Paul George (29 pontos) e James Harden (29 pontos e oito assistências) foram os mais inconformados.

Depois de vencerem no terreno dos Timberwolves, os Clippers voltam ao trilho amargo dos desaires, estacionado no quarto lugar da Conferência Oeste, com 21 derrotas em 60 jogos.

Quanto aos Bucks, são segundos na Conferência Este, com 41 vitórias em 62 jogos. Em todo o caso, e porque levam dois jogos a mais, os vice-líderes poderão ser igualados pelos Cleveland Cavaliers, que na madrugada desta quarta-feira recebem os Boston Celtics. Em simultâneo, a equipa de Neemias Queta – ainda lesionado – poderá aumentar a distância na liderança, ampliando para nove os triunfos a mais face aos Bucks.

Outros resultados:

Brooklyns Nets 102-106 Memphis Grizzlies

Utah Jazz 127-155 Washington Wizards

Sacramento Kings 109-113 Chicago Bulls