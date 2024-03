Os Boston Celtics provaram, na noite deste domingo, por que motivo estão entre os candidatos a subir ao Olimpo da NBA. Na receção aos Golden State Warriors, o «verdão» de Boston neutralizou Curry e companhia (140-88), completando a 11.ª vitória consecutiva.

À boleia de Jaylen Brown (29 pontos), Tatum (27 pontos e cinco assistências) e White (14 pontos e oito assistências), os Celtics arrecadaram a 48.ª vitória ao cabo de 60 jogos. Ainda sem Neemias Queta, a recuperar de lesão, os Celtics lideram a Conferência Este, com mais oito triunfos – e menos um jogo – face aos Milwaukee Bucks.

Do outro lado, Steph Curry não conseguiu concretizar qualquer triplo, anotando – apenas – quatro pontos em 16 minutos. Entre os Warriors, Lester Quiñones foi destaque maior – e único – com 17 pontos e cinco ressaltos. Por isso, a turma de Steve Kerr é nona na Conferência Oeste, com 32 vitórias em 60 jogos, ocupando a penúltima vaga de acesso à eliminatória que antecede os play-offs.

Há novo líder na Conferência Oeste

Na última madrugada, os (agora) líderes da Conferência Oeste, os Oklahoma City Thunder, levaram a melhor no reduto dos Phoenix Suns (110-118). Apesar da resposta dos anfitriões no terceiro quarto, o parcial foi curto para contrariar o domínio do conjunto de Oklahoma. Numa noite inspirada do canadiano Gilgeous-Alexander (35 pontos, oito ressaltos e nove assistências), os Oklahoma City Thunder atingiram a 42.ª vitória, em 60 partidas.

Por sua vez, os Phoenix Suns falharam o «assalto» a posições de acesso direto aos play-offs, permanecendo em sétimo, com 35 vitórias, ao cabo de 61 jogos.

Também nesta Conferência Oeste, os Minnesota Timberwolves foram derrotados, em casa, diante dos Los Angeles Clippers (88-89). Numa partida de parada e resposta, os «lobos» entraram melhor, com um parcial inaugural de 30-18. Todavia, até ao intervalo, o conjunto de Los Angeles respondeu, garantido a vantagem, à boleia do parcial de 16-31.

Nos derradeiros quartos, os parciais de 22-18 e 20-22 permitiram aos Clippers consolidar o quarto posto. Por sua vez, os Timberwolves encaixaram a segunda derrota consecutiva e caíram para o segundo lugar da conferência.

Destaque maior entre os visitantes para Kawhi Leonard, que anotou 32 pontos. Do outro lado, Anthony Edwards foi o mais inconformado, concretizando 27 pontos.

Knicks retomam o trilho das vitórias

A fechar, e de regresso à Conferência Este, os New York Knicks venceram na visita aos Cleveland Cavaliers (98-107). À boleia de DiVicenzo (28 pontos), os visitantes retomaram o caminho dos triunfos, após dois desaires consecutivos. Vencer o primeiro e o terceiro quarto (19-28 e 25-36) foi suficiente para o conjunto de Nova Iorque consolidar o quarto lugar, com 36 vitórias em 61 encontros.

Na posição acima permanecem os Cavaliers, com 39 triunfos em 60 possíveis. Foi a segunda derrota nas últimas cinco partidas da turma de JB Bickerstaff.

Outros resultados:

Dallas Mavericks 116-120 Philadelphia 76ers

Orlando Magic 113-91 Detroit Pistons

Toronto Raptors 111-106 Charlotte Hornets

San Antonio Spurs 117-105 Indiana Pacers