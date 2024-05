Os Dallas Mavericks arrecadaram, fora de portas, a coroa da Conferência Oeste e o bilhete para a final da NBA. Em nova visita aos Minnesota Timberwolves, no quinto jogo da eliminatória, Doncic e companhia triunfaram por 103-124.

Após uma primeira parte esclarecedora (19-35 e 21-34), com a diferença a atingir os 29 pontos, os «Mavs» aproveitaram para gerir o esforço, gerindo a vantagem (33-28 e 30-27). Como tal, aquando da derradeira buzina, o marcador estava cravado em 103-124.

Entre os forasteiros, Luka Doncic voltou a ser estrela maior (36 pontos, 10 ressaltos e 5 assistências), seguido por Kyrie Irving (36 pontos). Do outro lado, Anthony Edwards e Karl-Anthony Towns – ambos com 28 pontos – foram os mais inconformados.

Assim, o conjunto de Dallas prepara-se para a terceira final, almejando o segundo anel. Em 2011, os «Mavs» derrotaram os Miami Heat. Todavia, cinco anos antes, foram derrotados pelo mesmo adversário.

Por sua vez, os Boston Celtics – de Neemias Queta – preparam a 23.ª final, tendo em vista o 18.º anel. A conquista mais recente remonta a 2008, apesar das finais perdidas em 2010 e 2022, às mãos de Lakers e Warriors, respetivamente.

Segue-se a derradeira maratona. Numa eliminatória disputada à melhor de sete jogos, a final será inaugurada na madrugada de 7 de junho (sexta-feira), pelas 0h130. O «Verdão» tem a vantagem de casa, disputando o primeiro e segundo encontro em Boston.

Neemias e companhia, depois de terminarem a Fase Regular da Conferência Este na liderança, deixaram pelo caminho os Miami Heat (8.º), Cavaliers (4.º) e Indiana Pacers (6.º). Em 14 partidas, os Celtics perderam apenas duas.

Na derradeira eliminatória, terão pela frente uma das sensações dos playoffs, uma vez que os Dallas Mavericks foram quintos na Conferência Oeste. Não obstante, eliminaram os Clippers (4.º), Oklahoma City Thunder (1.º) e Minnesota Timberwolves (3.º). Uma equipa talhada para os momentos do «mata-mata».

The Dallas Mavericks advance to the NBA Finals!



The #NBAFinals presented by @YouTubeTV begin Thursday, June 6th at 8:30pm/et on ABC 🏆 pic.twitter.com/kHsPR0YTyr