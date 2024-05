A equipa de hóquei em patins do FC Porto bateu o Sporting por 4-2, no Dragão Arena, no primeiro embate das meias-finais do campeonato. A equipa da casa chegou aos 3-0 já perto do final, o jogo chegou ainda a animar com dois golos de rajada dos leões, mas Hélder Nunes acabou com as dúvidas no último suspiro. Segundo duelo é já no domingo, no João Rocha.

Com André Villas-Boas nas bancadas do Dragão Arena, o FC Porto entrou forte no jogo, impondo, desde o primeiro minuto, uma forte intensidade, diante de um Sporting bem mais paciente, focado em travar o ímpeto inicial da equipa da casa.

Ângelo Girão foi adiando a abertura do marcador até ao minuto 9, altura em que Edu Lamas, depois de uma rápida combinação com Rafa, abriu o marcador com um forte remate da esquerda.

Mais quatro minutos e novo golo para a equipa da casa, agora num lance confuso, com Rafa, persistente, a cair na área, mas a levantar-se a tempo de desviar a bola para as redes de Girão. O Sporting pediu falta neste lance, mas o FC Porto duplicava a vantagem, num período em que estava claramente por cima do jogo.

O Sporting esboçou uma ligeira reação e até teve uma oportunidade soberana para diminuir a diferença, quando Edu Lamas fez falta sobre Toni Perez e viu cartão azul. João Souto, na marcação do livre, saiu a jogar, tentou levantar a bola com o stick, mas perdeu o controlo e nem chegou a rematar. Em vantagem numérica, os leões aceleraram o jogo na tentativa de reduzir a diferença antes do intervalo, mas a primeira parte acabou já com o FC Porto recomposto com cinco unidades e com a vantagem intacta.

Já na segunda parte, o Sporting entrou bem melhor e, logo a abrir, criou várias oportunidades para marcar, diante de um FC Porto mais na expetativa, à espera de um erro do adversário para chegar ao terceiro golo, até porque o Sporting, num ápice, chegou às nove faltas (o FC porto tinha apenas duas, nesta altura).

Quando parecia que era o Sporting que estava mais perto de marcar, foi o FC Porto que chegou ao 3-0, num rápido contra-ataque, com Hélder Nunes a rematar forte ainda de fora da área. Um terceiro golo que deixou a equipa da casa bem mais tranquila, agora a jogar também com o relógio a seu favor, embora tenha perdido o controlo das faltas (7-9). O FC Porto podia ter chegado mesmo ao 4-0, depois de mais um cartão azul, mas Carlo di Benedetto não conseguiu surpreender Girão e o jogo voltou a animar.

Voltou a animar porque, a cinco minutos do final, o Sporting a marcou dois golos de rajada, primeiro por Ferran Font, logo a seguir por Rafael Bessa, num momento em que o FC Porto perdeu totalmente o controlo.

Em dois tempos, o resultado estava totalmente em aberto e o jogo também, com os leões a tentarem tirar proveito do desnorte da equipa da casa.

Depois do FC Porto desperdiçar mais um livre, desta vez por Hélder Nunes, os leões até tiveram nova oportunidade soberana para empatar o jogo, num livre de Ferran Font, mas Xavi Mailián voltou a ser determinante entre os postes e, na resposta, foi Hélder Nunes que marcou, tirando máximo proveito do mau posicionamento de Girão.

Estava feito, o cronómetro chegou logo a seguir ao fim com o resultado a assinalar um 4-2 favorável ao FC Porto.

O segundo jogo destas meias-finais, à melhor de cinco, é já no domingo (16h00), desta vez, no Pavilhão João Rocha, a casa dos leões.