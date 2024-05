Os Boston Celtics estão na final da Conferência Este da NBA.

A equipa do poste português Neemias Queta, que não saiu do banco, venceu na madrugada desta quinta-feira os Cleveland Cavaliers, por 113-98, fechando a série com um 4-1.

Jayson Tatum voltou a ser a grande figura dos Celtics ao registar 25 pontos, 10 ressaltos e nove assistências, seguido de Al Horford, com 22 pontos e 15 ressaltos. Do lado dos Cavs, destaque para Evan Mobley (33 pontos, sete ressaltos e quatro assistências).

O adversário da equipa de Boston na final de conferência irá surgir do vencedor do duelo entre New York Knicks e Indiana Pacers.

Já na Conferência Oeste, no outro jogo da última madrugada, os Dallas Mavericks derrotaram os Oklahoma City Thunder, por 104-92, e estão agora a uma vitória da final, liderando a série (3-2).

O esloveno Luka Doncic voltou a brilhar na equipa texana ao registar um triplo-duplo, com 31 pontos, 10 ressaltos e 11 assistências. Do lado contrário, o canadiano Shai Gilgeous-Alexander fez 30 pontos, mas tal não chegou para equilibrar a balança para os Thunder.