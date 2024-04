A madrugada desta terça-feira aproximou três equipas da segunda ronda dos playoffs da NBA, depois dos Cavaliers, Knicks e Nuggets terem vencido o segundo jogo da primeira ronda.

Em jogo da liga norte-americana de basquetebol, os Cleveland Cavaliers entraram em campo frente aos Orlando Magic e venceram por 96-86, com especial destaque para a exibição de Donovan Mitchell, que registou 23 pontos, oito ressaltos e quatro assistências. No primeiro jogo, a equipa de Cleveland venceu por 97-83, outro encontro onde nenhuma das equipas alcançou os 100 pontos.

Na partida entre os New York Knicks e os Philadelphia 76ers, voltou a sair por cima o conjunto de Nova Iorque, com um resultado de 104-101. Destaque para Tyrese Maxey e Joel Embiid que marcaram 35 e 34 pontos, respetivamente.

Por fim, e no jogo que deu para soar até se ouvir o 'buzzer', os Denver Nuggets voltaram a vencer os Los Angeles Lakers, desta vez por 101-99, com Jamal Murray a salvar o encontro com um lançamento feliz no último momento. De referir mesmo que os Lakers chegaram a estar com uma vantagem de 20 pontos no marcador, mas a equipa de Denver acabou por conseguir vencer o segundo jogo. No primeiro venceu por 114-103.