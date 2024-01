Neemias Queta tem jogado a bom nível pelos Celtics e mereceu os elogios do diretor de operações da equipa. Brad Stevens admitiu a possibilidade de o poste português assinar um contrato «standard», o que a acontecer será depois do «trade deadline» da NBA que acaba em inícios de fevereiro.



«Conversamos todos os dias sobre a forma como vamos avançar. Temos um lugar livre no plantel e acho que é importante chegarmos ao "deadline" com alguma flexibilidade», começou por dizer aos jornalistas.



«O Neemias é muito trabalhador, tem jogado muito bem pelos Celtics. Tínhamos previsto, e dissemos-lhe isso quando o contratámos, que ele ia estar mais em Boston do que no Maine [equipa da G League] porque o Al [Horford] não joga jogos em noites consecutivas e porque o Kristaps [Porzingis] ia descansar aqui e ali. Não prevíamos que o Luke [Kornet] se lesionasse, mas já voltou e sentimo-nos mais seguros. Ainda assim, o Neemias fez um bom trabalho e isso foi notado», acrescentou.



Lembre-se que Neemias tem um contrato two-way o que lhe permite jogar pelos Celtics assim como pelos Maine Celtics, equipa da G League. Neste cenário, o jogador português apenas pode estar ativo, ou seja, convocado em 50 jogos da NBA e não poderá participar nos play-offs caso o contrato não seja convertido para um «standard».



Os Celtics têm, para já, apenas 14 atletas no plantel e podem ter 15, vaga essa que poderá ser ocupada por Queta.