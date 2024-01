Jogaço em São Francisco entre Golden State Warrios e Denver Nuggets. Os campeões da NBA acabaram por levar a melhor (130-127) graças a um triplo sensacional de Nikola Jokic em cima do final da partida.



O antigo MVP da NBA lançou quase do meio-campo e mesmo pressionado por Kevon Looney conseguiu marcar. O poste sérvio fez uma exibição tremenda à semelhança do que tem sido hábito nas últimas épocas (falhou apenas três lançamentos) e acabou quase com triplo-duplo: 34 pontos, dez assistências e nove ressaltos.



Aaron Gordon também esteve em excelente plano ao somar 30 pontos e nove ressaltos, revelando-se importante na recuperação dos Nuggets que estiveram a perder por 18 pontos. Do lado dos Warriors, Steph Curry voltou a liderar a equipa e marcou 30 pontos e teve a preciosa ajuda de Klay Thompson, autor de 24 pontos.



No outro jogo da noite, Wembanyama deu «show», mas o San Antonio Spurs foram derrotados pelos Milwaukee Bucks por 125-121. O «rookie» francês marcou 27 pontos e foi o segundo melhor marcador da equipa de Popovich atrás de Devin Vassell (34).



O jogo foi, de resto, bastante equilibrado e acabou por ser um tal de Giannis Antetokounmpo a marcar as diferenças com 44 pontos, 14 ressaltos e sete assistências. Já Lillard ficou-se pelos 25 enquanto Middleton fez uma exibição discreta com 12 pontos, três ressaltos e cinco assistências.