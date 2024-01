Os Orlando Magic vão retirar a camisola 32 em homenagem a Shaquille O’Neal, que já recebeu igual tributo de outros duas equipas da NBA.



O «32» vai ser a primeira camisola a ser içada no pavilhão do franchise da Flórida, numa cerimónia agendada para 13 de fevereiro, dia da receção aos Thunder.

Quatro vezes campeão da NBA e membro do «Hall of Fame» da NBA, Shaquille O’Neal já viu serem igualmente retirados o «34» dos Los Angeles Lakers, em abril de 2013, e «32» dos Miami Heat, em dezembro de 2016.

Shaq, um dos postes mais dominantes da história do basquetebol, ganhou três títulos ao serviço dos Lakers (2000, 2001 e 2002) e um pelos Heat (2006).

«Quando alguém pergunta quem foi o primeiro jogador a colocar oficialmente o nome dos Orlando Magic no mapa, a resposta é simples: Shaquille O’Neal. Estamos ansiosos por honrar Shaquille elevando o 32 ao teto do Kia Center, onde ficará para sempre», disse o CEO dos Orlando Magic, Alex Martins.



Lembre-se que O'Neal foi escolhido pelos Magic na primeira posição do «draft» de 1992 e esteve quatro temporadas em Orlando. Com a camisola dos Magic, Shaq foi «rookie» do ano em 1993 e All Star em quatro temporadas, tendo conduzido a equipa às finais da NBA perdidas para os Rockets, de Hakeem Olajuwon.

«Foram quatro grandes anos. Queria agradecer à cidade de Orlando e a toda a organização», referiu ex-jogador ao saber da novidade. Shaquille O’Neal, ao tomar conhecimento da decisão dos Magic.