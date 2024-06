Os Dallas Mavericks venceram os Boston Celtics na noite de sexta-feira (madrugada deste sábado em Portugal) por 122-84, no jogo 4 da final da liga norte-americana de basquetebol (NBA), reduzindo a desvantagem para 3-1.

Depois dos desaires em Boston por 107-89 e 105-98 e de nova derrota, por 106-99, no primeiro jogo no Texas, os Mavericks evitaram, para já, a possibilidade de derrota por 4-0 na final, fazendo-o com a terceira mais expressiva vitória de sempre em finais.

Luka Doncic e Kyrie Irving, com 29 e 21 pontos, respetivamente, foram determinantes para o triunfo dos Mavericks. Jayson Tatum, com 15 pontos, foi o melhor marcdor dos Celtics.

O poste internacional português Neemias Queta, que cumpre a terceira época na NBA e primeira nos Boston Celtics, estreou-se na final, ao jogar os últimos 5.25 minutos, nos quais conseguiu dois pontos e um desarme de lançamento.

A final da edição 2023/24 da NBA prossegue na segunda-feira, em Boston (já madrugada de terça-feira em Portugal, 01h30), com o jogo 5. Em caso de triunfo, os Celtics sagram-se campeões.