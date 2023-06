Os Denver Nuggets estão a um triunfo de conquistarem o seu primeiro título da NBA (Liga norte-americana de basquetebol), depois de mais triunfo em casa dos Miami Heat esta madrugada, por 108-95, no jogo 4 da final dos playoffs.

O poste sérvio Nikola Jokic voltou a liderar a equipa, com 23 pontos e 12 ressaltos, mas o melhor marcador de Denver foi Aaron Gordon, com 27 pontos, coadjuvado por Bruce Brown (21 pontos) e Jamal Murray (15 pontos e 12 assistências). Do lado de Miami destaque para Jimmy Butler, com 25 pontos, e Bam Adebayo (20 pontos e 11 ressaltos).

Depois da vitória no primeiro encontro, por 104-93, e do desaire no segundo, por 111-108, ambos em Denver, os Nuggets repetiram o triunfo do terceiro jogo (109-94). A formação do Colorado, que lidera a final por 3-1, pode selar o título em casa, na segunda-feira. Se necessário, o sexto jogo realiza-se na Florida, na quinta-feira (15 de junho), e o sétimo em Denver (18).