Afastado da competição há quase um mês, Draymond Green revelou que pensou em retirar-se após ter agredido Jusuf Nurkic, momento que originou a sua suspensão.

A situação ocorreu na derrota dos Golden State Warriors frente aos Phoenix Suns: Green agrediu Nurkic com um murro e foi suspenso por tempo indeterminado, ele que vem somando vários casos de indisciplina nos últimos anos.

«Eu disse-lhe: “Adam [Silver, comissário da NBA], isto é demasiado para mim. É demasiado. Está tudo a tornar-se demasiado para mim, vou retirar-me”. Mas o Adam disse, “Estás a tomar uma decisão muito precipitada, não vou deixar-te fazer isto», começou por revelar o poste dos Warriors, no podcast do próprio.

«Tivemos uma longa e boa conversa, que me ajudou muito. Estou muito grato por jogar numa liga com um comissário como o Adam, que está mais interessado em ajudar os jogadores do que castigá-los. Ele preocupa-se mais com os jogadores», acrescentou.

Segundo as mais recentes notícias da comunicação social norte-americana, Green deve regressar à competição nas próximas semanas.