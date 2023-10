Os Denver Nuggets, campeões em título bateram os Oklahoma City Thunder por 128-95, na noite de domingo, naquele que foi o terceiro jogo das duas equipas esta época.

Em Oklahoma, e frente a uma das franquias mais promissoras da liga, os Nuggets dominaram por completo a partida e venceram por 128-95.

Nikola Jokic, o suspeito do costume, voltou a ser o melhor em campo, com 28 pontos, 14 ressaltos e cinco assistências. Do lado dos Thunder, Chet Holmgren foi o mais inconformado, com 19 pontos e quatro ressaltos, num jogo em que a estrela da formação de Oklahoma, Shai Gilgeous-Alexander, teve uma noite apagada, com sete pontos, quatro ressaltos e sete assistências.

Em Houston, os Golden States Warriors venceram os Rockets, por 106-95.

Steph Curry esteve em grande, com 24 pontos, sete ressaltos e seis assistências, e protagonizou ainda o momento da noite, com um ponto genial depois de fazer bailar Dillon Brooks.

Jalen Green foi a melhor unidade dos Rockets, com 21 pontos, nove ressaltos e uma assistência.

Ainda no Oeste, os Lakers foram derrotados em Sacramento, pelos Kings (132-127), num jogo que só foi decidido no prolongamento.

De’Aaron Fox liderou a formação de Sacramento com 37 pontos, quatro ressaltos e oito assistências. Nos Lakers, os 30 pontos, 16 ressaltos e duas assistências de Anthony Davis e os 27 pontos, 15 ressaltos e oito assistências de LeBron James não chegaram para a vitória.

Bucks surpreendidos

No Este, os Milwaukee Bucks, um dos principais candidatos ao título, foram surpreendidos em casa pelos Atlanta Hawks: derrota por 127-110.

Giannis Antetokounmpo até brilhou, com 26 pontos, 11 pontos e três assistências, numa noite em que Dame Lillard, a outra estrela da companhia, fez apenas seis pontos, além de quatro ressaltos e cinco assistências.

Nos Hawks, Trae Young foi o maior destaque, com 20 pontos, três ressaltos e 11 assistências.