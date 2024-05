Depois de duas derrotas no Colorado, os Nuggets venceram os Timberwolves em Minnesota (117-90) e relançaram as meias-finais da Conferência Oeste da NBA.



Os campeões não deram hipóteses à jovem equipa dos Wolves e reduziram para 2-1 a eliminatória. Nikola Jokic, recentemente eleito MVP da fase regular pela terceira vez na carreira, marcou 24 pontos, juntando ainda 14 ressaltos e nove assistências. O sérvio foi bem acompanhado por Jamal Murray (24 pontos, quatro ressaltos e cinco assistências) e por Michael Porter Jr (21 pontos, quatro ressaltos e uma assistência).



Do lado contrário, Antonhy Edwards conseguiu 19 pontos, seis ressaltos e cinco assistências enquanto Towns anotou 14 pontos, números insuficientes para o conjunto de Chris Finch.



Em Indianápolis, os Pacers bateram pela primeira vez os Knicks na série (111-106). Sem OG Anunoby, Bogdanovic e Mitchell, além de Randle, a franquia de Nova Iorque não conseguiu chegar à terceira vitória apesar do jogo incrível de Donte DiVicenzo (35 pontos).



Tyrese Haliburton foi a grande figura da equipa de Indiana com 35 pontos, quatro ressaltos e sete assistências. Por sua vez, Siakam contribuiu com 26 pontos e Turner com um duplo-duplo (21 pontos e dez ressaltos).



Além de DiVicenzo, Brunson fez 26 pontos na equipa dos Knicks, mas não foi suficiente para vencer.