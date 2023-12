Neemias Queta voltou a ter tempo de jogo pelos Boston Celtics, desta feita na vitória frente aos Sacramento Kings (144-119), e 24 horas depois da bela exibição que fez em casa dos Golden State Warriors.

No regresso a Sacramento, o poste português aproveitou as ausências de Al Horford e Luke Kornet para marcar pontos na rotação do treinador Joe Mazzulla: em cerca de 18 minutos, somou seis pontos, oito ressaltos e um desarme de lançamento.

Individualmente, De’Aaron Fox, basquetebolista dos Kings, foi o elemento em maior destaque, com 29 pontos, três ressaltos e três assistências. Nos Celtics, brilhou Derrick White, com 28 pontos, dois ressaltos e sete assistências.

A formação de Boston, diga-se, continua a liderar a conferência Este da NBA, à frente dos Milwaukee Bucks e dos Philadelphia 76ers.

OS OUTROS RESULTADOS DA NOITE:

Cleveland Cavaliers-Utah Jazz, 124-116

Indiana Pacers-Charlotte Hornets, 144-113

Orlando Magic-Miami Heat, 106-115

Philadelphia 76ers-Minnesota Timberwolves, 127-113

Brooklyn Nets-New York Knicks, 102-121

Toronto Raptors-Denver Nuggets, 104-113

Chicago Bulls-Los Angeles Lakers, 124-108

Houston Rockets-Atlanta Hawks, 127-134

Dallas Mavericks-Los Angeles Clippers, 111-120