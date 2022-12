Os Dallas Mavericks inauguraram uma estátua de Dirk Nowitzki em frente American Airlines Center, onde a equipa da NBA joga, em tributo ao jogador alemão que deixou marca forte na equipa de Dallas. Mark Cuban, milionário proprietário da equipa, tinha feito a promessa em 2019, quando o jogador se reformou, e acabou por cumpri-la agora, no dia de Natal.

«É uma promessa que me dá gosto cumprir, porque a mereces», disse Cuban dirigindo-se a Nowitzki no momento da inauguração, na rua que também tem o nome do jogador.

Trata-se de uma escultura em bronze branca com a imagem icónica do jogador alemão de 2,13 metros, devidamente equipado e a dar um salto «fadeaway» antes de atirar uma bola ao cesto, um lançamento que ficou mesmo conhecido por «The Dirk» em referência ao jogador que se destaca como o sexto melhor marcador de todos os tempos da NBA.