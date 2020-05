Vanessa Bryant, mulher do falecido Kobe Bryant, vai processar a polícia de Los Angeles por ter divulgado fotografias não autorizadas do local do acidente de helicóptero que, em janeiro, ditou a morte do marido e de Gianna, uma das filhas do casal.

A mulher do antigo jogador dos Lakers apresentou a queixa na passada sexta-feira, referindo que o xerife Alex Villanueva lhe tinha «assegurado pessoalmente» que a privacidade da família ia ser assegurada, em alusão ao acidente em Calabasas.

«Na realidade, no entanto, pelo menos oito polícias que estiveram no local do acidente tiraram fotos com os telemóveis das crianças mortas, dos pais e dos treinadores», refere a queixa a que o jornal LA Times teve acesso. «Como o departamento da polícia assumiu, as fotografias tiradas no local do acidente não tinham nada a ver com a investigação. Os polícias tiraram fotos por interesse pessoal», refere ainda a queixa apresentada por Vanessa.

O Times já tinha revelado, em fevereiro passado, que já havia fotografias do acidente a circular nas redes sociais. O Xerife Villanueva, mais tarde, ordenou aos referidos polícias que apagassem as fotografias que tiraram.

Na queixa apresentada, Vanessa também se mostra inconformada pelo facto do departamento da polícia não ter dado início a qualquer processo de investigação antes do LA Times ter divulgado a história.

Vanessa considera que os polícias que tiraram as fotografias e depois as divulgaram, invadiram a sua privacidade, além de a terem destroçado em termos emocionais.