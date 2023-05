Na noite de quinta-feira, os Warriors arrasaram os Lakers para empatar a série a um, com um triunfo por 127-100. Na última noite, a franquia de Los Angeles devolveu o arraso e venceu por 127-97.

Os Golden State, atuais campeões, até foram mais fortes no primeiro período, com um parcial de 30-23, mas a partir daí a turma de LA não deu hipóteses ao adversário, naquele que foi o jogo três da série, o primeiro em casa dos Lakers.

Individualmente, Anthony Davis esteve em destaque, com 25 pontos, 13 ressaltos e três assistências. LeBron James, estrela dos Lakers, não andou longe do triplo-duplo: 21 pontos, oito ressaltos e oito assistências.

Nos Warriors, Steph Curry fez 23 pontos, quatro ressaltos e três assistências.

Os Lakers lideram agora a série por 2-1: na madrugada de segunda para terça-feira há novo duelo, também em LA.

Quem também ganhou vantagem na respetiva série foram os Miami Heat, ao vencerem em casa os New York Knicks, por 105-86.

A formação de Miami, no primeiro jogo da série como visitada, esteve sempre no controlo do jogo e à frente no marcador, acabando a partida com uma vantagem confortável.

Para isso muito contribuiu a estrela da equipa, Jimmy Butler: o basquetebolista de 33 anos regressou após lesão e esteve em grande, com 28 pontos, quatro ressaltos e três assistências.

O jogo quatro joga-se também na madrugada de segunda para terça-feira.