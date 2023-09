Neemias Queta, dispensado pelos Sacramento Kings há poucos dias, poderá continuar a jogar na NBA, segundo adianta este sábado o The Athletic, que fala em negociações adiantadas entre o internacional português e os Boston Celtics.

A informação foi avançada num artigo assinado pelo jornalista Shams Charania que garante que em cima da mesa está um contrato «two way», tal como o poste de 24 anos tinha em Sacramento, que lhe permitia jogar pela equipa principal na NBA, mas também jogar pela segunda equipa na liga de desenvolvimento do campeonato norte-americano.

Tinha-se falado na possibilidade de Neemias Queta regressar à Europa, mas agora surge esta oportunidade para o jogador português fazer uma terceira temporada consecutiva na mediática liga norte-americana.

Free agent 7-footer Neemias Queta is finalizing a two-way NBA contract with the Boston Celtics, sources tell @TheAthletic @Stadium. Queta spent the past two seasons with the Kings, who drafted him in the second round in 2021.