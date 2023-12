Os Boston Celtics, com Neemias Queta, venceram na última noite na receção aos Philadelphia 76ers (125-119), num jogo entre dois dos candidatos mais fortes ao título na conferência Este da NBA.

Depois de não ter atuado diante dos Bulls, Neemias, desta feita, esteve em vantagem face a Luke Kornet e regressou à rotação do treinador Joe Mazzulla: em dez minutos (no segundo e quarto períodos), somou cinco pontos e cinco ressaltos.

Pat Beverley, surpreendentemente, foi o elemento em maior foco no encontro, com 26 pontos, oito ressaltos e sete assistências, ajudando a atenuar as duas ausências de peso nos 76ers – Joel Embiid e Tyrese Maxey.

Nos Celtics, Jayson Tatum, apesar de ter sido expulso no terceiro período, somou 21 pontos, sete ressaltos e quatro assistências.

A turma de Boston continua a liderar a conferência Este, ao passo que os 76ers estão no quarto lugar.

OS OUTROS RESULTADOS DA NOITE:

Orlando Magic-Washington Wizards, 130-125

Dallas Mavericks-Memphis Grizzlies, 94-108

Toronto Raptors-New York Knicks, 106-119

New Orleans Pelicans-San Antonio Spurs, 121-106

Phoenix Suns-Denver Nuggets, 111-119