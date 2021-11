Scottie Pippen deu continuidade à campanha contra Michael Jordan. Depois das críticas no início do mês, o ex-jogador dos Bulls foi mais longe e colocou em causa do legado do antigo colega de equipa.



Pippen, seis vezes campeão da NBA e um dos jogadores mais notáveis da histórica equipa de Chicago, considerou que LeBron é o melhor jogador de todos os tempos e defendeu que MJ era egoísta.



«Vou mais longe e digo que o Michael Jordan destruiu o basquetebol», lê-se na passagem do seu livro «Unguarded».



«Nos anos 80, nos pátios das escolas, todos circulavam a bola e tentavam ajudar a equipa. Isso acabou nos anos 90. Todos queriam ser como o Michael. Pois bem, o Michael não queria passar, não queria lutar por ressaltos nem defender o melhor jogador da equipa contrária. Queria que tudo lhe fosse dado e que fizessem tudo para ele. Por isso, LeBron James é o melhor jogador de todos os tempos. Faz tudo e envolve os seus companheiros», acrescentou.



A guerra entre Pippen e Jordan está para durar.