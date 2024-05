Os Boston Celtics de Neemias Queta garantiram a primeira vaga na final dos play-off da NBA ao baterem os Indiana Pacers, no quarto jogo da final da Conferência Este (4-0), por 105-102.

Um jogo disputado ponto a ponto até ao último suspiro, como se pode ver no resultado final, definido a 43 segundos do fim do jogo com um triplo de Derrick White.

Numa partida em que Neemias Queta não saiu do banco, Jaylen Brown, com 29 pontos, seis ressaltos e duas assistências, esteve em particular destaque, tal como Jayson Tatum, também com 26 pontos, 13 ressaltos e 8 assistências.

Os Boston Celtics garantiram, assim, a 23.ª final do seu historial e vão, agora, ficar à espera do vencedor da Conferência Oeste, onde o Dallas Mavericks, a vencerem por 3-0, estão a um jogo de afastar os Minnesota Timberwolves.

Veja o resumo da quarta vitória dos Celtics: