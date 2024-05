Abram alas para o incrível Luka Doncic!

O esloveno foi uma vez mas a grande estrela dos Dallas Mavericks, que esta madrugada venceram os Minnesota Timberwolves, por 109-108, e aumentaram para 2-0 a vantagem na final Oeste.

O bailado no «clutch» (momento decisivo da partida) valeu a três segundos do fim o triunfo aos texanos, que tiveram Doncic a liderar, fazendo um triplo-duplo, com 32 pontos, 10 ressaltos e 13 assistências.

Do lado dos Timberwolves, Naz Reid fez 23 pontos e foi o melhor marcador da equipa, à frente de Anthony Edwards e Karl-Anthony Towns.

Os Dallas estão agora a duas vitórias da final da NBA, onde vão defrontar os Boston Celtics ou os Indiana Pacers.

O jogo 3 está marcado para a madrugada de domingo para segunda-feira.