Os Boston Celtics voltaram a vencer os Indiana Pacers na última madrugada, por 126-110, e ampliaram para dois jogos a vantagem na final da conferência Este dos play-offs da NBA.

Depois de um primeiro encontro equilibrado, e decidido apenas no prolongamento, os Celtics dominaram neste segundo «round» e controlaram quase sempre as operações da partida.

Para isso, muito contribuíram os 40 pontos, cinco ressaltos e duas assistências de Jaylen Brown. Jayson Taytom, após uma primeira parte discreta, acabou por somar 23 pontos, seis ressaltos e cinco assistências.

Nos Pacers, Pascal Siakam foi o mais inconformado, com 28 pontos, cinco ressaltos e duas assistências. O conjunto de Rick Carlisle, além da derrota, teve outra má notícia: Tyrese Haliburton saiu no terceiro período com dores na perna e não voltou à quadra.

Nos Celtics, refira-se, Neemias Queta viu todo o encontro no banco.

O terceiro jogo da série, o primeiro em Indiana, joga-se na madrugada de sábado para domingo, à 01h30.