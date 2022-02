Não acontecia desde as finais da NBA. Giannis Antetokounmpo marcou 50 pontos na vitória dos Milwaukee Bucks frente aos Indiana Pacers (128-119).



O grego foi, por isso, decisivo para o triunfo dos campeões, contribuindo ainda com 14 ressaltos e quatro assistências. Do outro lado Buddy Hield foi o melhor marcador da equipa orientada por Rick Carlisle com 36 pontos.



James Harden assistiu na primeira fila ao atropelamento dos 76ers. A formação de Philadelphia foi arrasada pelos Celtics: 135-87! Jason Tatum e Jaylen Brown marcaram 28 e 29 pontos, respetivamente, enquanto do lado contrário Embiid ficou-se pelos 19.



Nota ainda para a derrota dos Miami Heat contra os Dallas Mavericks (99-107). Os líderes do Este foram surpreendidos por Doncic e companhia e nem os 29 pontos de Butler e os 21 de Adebayo foram suficientes para evitar o desaire.



Por último, os Phoenix Suns derrotaram os Clippers por 103-96 enquanto os Hawks bateram os Cavs - Trae Young marcou 41 pontos.



Os resultados da noite:



Hawks-Cavs, 124-116

Heat-Mavericks, 99-107

76ers-Celtics, 87-135

Bucks-Pacers, 128-119

Timberwolves-Hornets, 126-120

Pelicans-Grizzlies, 109-121

Suns-Clippers, 103-96