O basquetebolista português Neemias Queta voltou a jogar pelos Stockton Kings, a segunda equipa dos Sacramento Kings e voltou a estar em especial destaque, com 18 pontos acumulados no triunfo sobre os Salt Lake City Stars (127-116) na G League.

Além dos pontos somados, o internacional português somou ainda mais seis ressaltos, duas assistências e deixou a sua marca com um afundanço no terceiro quarto do jogo.

Ora veja: