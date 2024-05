Os Boston Celtics vão ter de esperar mais uns dias para saber com quem vão discutir o título na NBA depois dos Minnesota Timberwolves terem conseguido bater os Dallas Mavericks (105-100) no quarto jogo das finais da Conferência Oeste, obrigando a um quinto jogo no play-off.

Depois de terem perdido os três primeiros jogos, a qualificação para a final parecia uma formalidade para os Mavericks, mas, desta vez, a equipa de Minnesota ofereceu boa réplica num jogo em que as duas equipas chegaram à centena de pontos.

Anthony Edwards esteve em particular destaque nos Timberwolves, com 29 pontos, 10 ressaltos e 9 assistências, enquanto Luka Doncic voltou a liderar a equipa de Dallas, com 28 pontos, 15 ressaltos e 10 assistências.

A final da Conferência Oeste, agora com 3-1 favorável aos Mavericks, vai ter, assim, um quinto jogo, em Minnesota, marcado para quinta-feira.

Veja o resumo do quarto jogo: