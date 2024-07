Neemias Queta vai continuar a jogar nos Boston Celtics!

O basquetebolista português, assinou um contrato plurianual com os Boston Celtics, segundo informa a imprensa especializada nos Estados Unidos da América.

De acordo com The Athletic e o Stadium, e divulgado posteriormente no site da NBA, o atleta luso «aceitou um contrato de vários anos para permanecer nos Boston Celtics».

O clube norte-americano, atual campeão da NBA, teve a oportunidade de renovar contrato por mais uma temporada com Neemias, a chamada team option, mas não o fizeram. Agora, segundo os relatos de Shams Charania, os Celtics assinaram por vários anos com o poste de 24 anos.