Nélson Pereira, filho do antigo guarda-redes com o mesmo nome, anunciou esta segunda-feira o adeus ao Sporting, partilhando uma mensagem emocionada nas redes sociais.



O avançado de 18 anos estava no clube desde os 6, ou seja, há doze anos. Na época passada, jogou pelos sub-19 e pelos sub-21 do emblema leonino.



«Lembro-me do meu primeiro dia no Sporting: um miúdo envergonhado de 6 anos que tinha chegado ao Estádio Universitário de Lisboa com muita vontade, pronto a iniciar um novo ciclo, um cumprir de um sonho, representar o meu Sporting. Ao fim de 12 anos a dar tudo pela Verde e Branca, sócio desde o dia em que nasci (mais de 18 anos), é tempo de dizer até já», começou por escrever.



Nélson Pereira lembrou que «12 anos não são 12 dias», agradecendo a treinadores, companheiros e adeptos.



«Agora estarei longe, estarei de fora, mas como Leão que sou desde o berço, serei sempre o primeiro, esteja onde estiver, a vibrar com todas as nossas conquistas e a gritar Sporting Sempre! Um dia sonho regressar e voltar a vestir a Verde e Branca, no Estádio José Alvalade, e voltar a ser jogador deste Clube que é tão grande como os maiores da Europa», rematou o jovem avançado.



O pai Nélson Pereira foi diretor de futebol da equipa sub-23 do Sporting na época passada.