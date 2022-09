O Newcastle anunciou esta tarde a contratação de Loris Karius.

O guarda-redes alemão chegou aos magpies a custo zero, depois de ter terminado contrato com o Liverpool. Assinou até janeiro, com opção de prolongar o vínculo até ao final da presente temporada.

Karius, refira-se, é substituído para colmatar a ausência de Karl Darlow, que se lesionou com gravidade.

«Estou entusiasmado. É uma boa oportunidade para mim e um grande projeto. Não demorei muito a tomar uma decisão», afirmou o germânico.

✍️ #NUFC are pleased to announce the signing of Loris Karius on a short-term contract.



Welcome to Newcastle United, @LorisKarius! ⚫️⚪️