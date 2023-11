Neymar foi operado no início de novembro ao joelho esquerdo, na sequência de roturas do ligamento cruzado anterior e do menisco do joelho esquerdo, e deve ficar afastado dos relvados por um período de entre nove a 12 meses.

«O Neymar tem vindo a recuperar muito bem. Estive ontem com o jogador, fizemos uma avaliação pós-operatória já prevista e ele tem vindo a recuperar muito bem. Teve uma lesão grave, complexa, no joelho, rompeu o ligamento, teve uma lesão no menisco que precisava ser suturada», frisou o médico da seleção brasileira, Rodrigo Lasmar.

Em conferência de imprensa, o responsável clínico não avançou com prazos para um regresso: «Ele precisa de ficar um tempo sem pisar. Associadas às lesões de ligamento que ele teve, pelas suturas do menisco, deve passar por um processo de recuperação lento, demorado. Ele está ciente disso, mas até ao momento ele vem respondendo muito bem, estamos bastante satisfeitos com a recuperação dele até agora.»