O anfitrião Brasil está na final da edição 2021 da Copa América, na qual vai defender o título perante Argentina ou Colômbia, após ter derrotado o Peru, por 1-0.

No péssimo relvado do Engenhão, no Rio de Janeiro, uma iniciativa de Neymar concluída por Lucas Paquetá, aos 35 minutos, foi suficiente para os canarinhos vencerem a reedição da final de 2019 e continuarem na corrida a um 10.º título.

Em relação aos quartos, o Brasil procedeu a duas alterações, com a entrada do benfiquista Everton e de Lucas Paquetá para os lugares do castigado Gabriel Jesus e de Roberto Firmino, enquanto o Peru trocou o suspenso Carrillo por Callens.

Os brasileiros até poderiam ter chegado ao intervalo com uma vantagem maior, mas depois, na segunda parte, o Peru, que não existira ofensivamente na primeira, criou algumas oportunidades para restabelecer a igualdade.

Lapadula, logo aos 49 minutos, García, aos 61, e Callens, aos 81, ameaçaram Ederson, que defendeu nas duas primeiras ocasiões e, na terceira, saiu e foi batido nas alturas pelo central peruano, que cabeceou ao lado.

Mas o marcador não mexeu mais e o Brasil está pela oitava vez na final, sendo que ganhou as últimas cinco, em 1997 (3-1 à Bolívia), 1999 (3-0 ao Uruguai), 2004 (4-2 nos penáltis à Argentina), 2007 (3-0 à Argentina) e 2019 (3-1 ao Peru).

Esta terça-feira, Argentina e Colômbia decidem quem vau defrontar o Brasil na final.

Por seu lado, o Peru, campeão em 1939 e 1975, vai ter de contentar-se com o jogo de apuramento do terceiro lugar, no qual já poderá contar com André Carrillo, ex-jogador de Sporting e Benfica, que fez muita falta nas meias-finais.