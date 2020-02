Será uma gaffe compreensível para um cidadão comum, mas não para o presidente de todos os americanos, ainda para mais quando este é conhecido pelas constantes gaffes.

Esta segunda-feira de madrugada, Donald Trump somou mais uma ao portefólio. O presidente dos Estados Unidos recorreu ao Twitter para dar os parabéns aos Kansas City Chiefs pela conquista do Super Bowl e estendeu os votos ao «grande estado de Kansas».

Acontece que Kansas City situa-se no estado do Missouri. Na fronteira com o estado de Kansas, mas no Missouri, sendo inclusive a maior cidade desta região administrativa.

Trump não demorou muito a corrigir a informação inicial, mas houve quem fosse mais rápido e tivesse registado o deslize do presidente dos Estados Unidos.

Veja o primeiro tweet:

Congratulations to the Kansas City Chiefs on a great game and a fantastic comeback under immense pressure. We are proud of you and the Great State of Missouri. You are true Champions!