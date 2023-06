Ryan Mallet, antigo quarterback dos New England Patriots, com sete anos de carreira na NFL, morreu tragicamente afogado, aos 35 anos, numa praia da Florida, segundo confirmou esta quarta-feira a autoridade policial de Okaloosa.

A polícia foi chamada à praia Destin, na Florida, na tarde de quarta-feira, na sequência de um pedido de socorro que dava conta de um grupo de pessoas que estava com dificuldades em regressar à costa.

O grupo acabou por ser resgatado, mas um dos indivíduos acudidos, mais tarde confirmado como sendo Mallet, já não estava a respirar. O antigo jogador ainda foi transportado para o hospital local que acabou por confirmar a sua morte.

Mallet fez boa parte da carreira no New England Patriots onde foi habitual suplente de Tom Brady, uma das maiores lendas da história da NFL. A equipa recorreu, entretanto, às redes sociais para se despedir do seu antigo jogador, manifestando «profunda tristeza» pela «inesperada e repentina» partida do antigo quarterback.

The New England Patriots are deeply saddened to learn of the sudden and unexpected passing of former quarterback Ryan Mallett.



Our thoughts are with the Mallett family, his former teammates and all who are mourning his loss. pic.twitter.com/TUpa7cpXoS