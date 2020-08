Novak Djokovic anunciou esta quinta-feira que vai participar na edição deste ano do US Open e do Masters 1000 de Cincinnati.

«Não foi uma decisão fácil de tomar com todos os obstáculos e desafios, mas a perspectiva de voltar a competir deixa-me muito animado», disse o número 1 do mundo em comunicado.

«Treinei muito com a minha equipa e pus meu corpo em forma, estou pronto para me adaptar às novas condições. Fiz todos os exames para ter certeza de que estou totalmente recuperado e pronto para voltar totalmente comprometido em jogar meu melhor ténis», disse o tenista, que foi diagnosticado com covid-19 no final de junho.

A pandemia já levou a que alguns nomes de peso, entre eles o vencedor do ano passado, Rafael Nadal, tivessem abdicado de estar na competição.

Por causa da covid-19, o circuito masculino de ténis apenas regressa em 22 de agosto, com a realização do Masters 1000 de Cincinnati, que serve de preparação para o US Open, a ser disputado entre 31 de agosto e 13 de setembro.

I’m happy to confirm that I‘ll participate at #CincyTennis and #USOpen this year. It was not an easy decision to make with all the obstacles and challenges on many sides, but the prospect of competing again makes me really excited 😃💪🏼 https://t.co/qgxSTHrKK4 pic.twitter.com/tg6rgwfFqm