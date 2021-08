Morreu esta segunda-feira Alexandre Pais do Amaral. O antigo vice-presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) tinha 92 anos.

Pais do Amaral foi dirigente da FPF durante vários anos, tendo ainda pautado o seu percurso no dirigismo, no futebol português, com passagens pela Associação de Futebol do Porto (AF Porto) e pelo Boavista.

O óbito já foi lamentado pela FPF, em nota oficial, numa mensagem do presidente, Fernando Gomes, com «as mais sentidas condolências a uma «figura indelével e marcante do futebol nacional».