O antigo internacional português Jacinto, que se notabilizou pelo percurso no Leixões e no Benfica, faleceu esta sexta-feira, aos 81 anos.

Jacinto, natural de Matosinhos e com formação no Leixões, destacou-se no clube da sua terra pela conquista da Taça de Portugal em 1960/61.

Em 1962, Jacinto mudou-se para o Benfica, onde conquistou sete campeonatos e três Taças. Em 1971/72, voltaria ao Leixões e jogaria ainda, nessa temporada, no FC Porto.

«À família e amigos de Jacinto, o Sport Lisboa e Benfica endereça as mais sentidas condolências», referiu o Benfica, em nota oficial, esta sexta-feira.

O Leixões também já manifestou dor pela perda de Jacinto. «Neste momento de profunda dor, endereçamos as sentidas condolências à família e amigos do Jacinto. Uma glória que nos deixa fisicamente, mas que permanecerá imortal na nossa história», pode ler-se, na comunicação do clube, através das redes sociais.

A Federação Portuguesa de Futebol também reagiu à morte de Jacinto, que foi cinco vezes internacional pela seleção. «À família enlutada, aos amigos e aos clubes que representou, o presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes, endereça as mais profundas condolências».