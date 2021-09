Depois de 45 dias internado nos cuidados intensivos no Hospital La Fe, em Valência, Jorge Lis não resistiu e morreu. A informação foi adiantada pela família à agência EFE na terça-feira.



O antigo vice-campeão espanhol de 125cc foi vítima da doença que negou, numa primeia fase, e que recusou combater através da inoculação da vacina, num segundo momento. Pagou o preço mais alto por se juntar às teorias conspirativas dos negacionistas e dos grupos anti-vacinas.



Jorge Lis tinha 46 anos e, na fase mais crítica da doença, assumiu estar arrependido por não ter confiado e acreditado no que a Ciência tinha para lhe oferecer. Demasiado tarde.



Elena Lis, a sua irmã, aceitou partilhar a história de Jorge. De piloto de sucesso e homem de família até à radicalização alimentada pelas teorias mais doentes e inacreditáveis nascidas nas redes sociais e em grupos privados de negacionistas.



«O Jorge e eu discutímos várias vezes sobre a covid. Na verdade, era o único motivo de discussão. Ele, que no início da pandemia vivia com medo, repentinamente deu uma guinada e foi infetado por um vírus invisível e muito perigoso: o vírus das teorias que negam a existência da covid ou relativizam os seus efeitos. Ele deu ouvidos aos chamados gurus que se gabavam de lidar com informações privilegiadas. Entretanto a vacina apareceu e, na mesma linha, ele recusou-a. Até tentou fazer com que o resto da família, incluindo a minha mãe de 84 anos, também não se vacinassem», contou Elena, na esperança de incutir alguma lucidez a todos os que pensavam e pensam como Jorge.