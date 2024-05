O pugilista inglês Sherif Lawal, de 29 anos, faleceu na sequência do seu primeiro combate como lutador profissional, realizado no domingo, frente ao português Malam Varela, no Harrow Leisure Centre.

Segundo noticia o The Sun, Sherif Lawal perdeu a consciência durante o combate contra Malam Varela, depois de ter sido atingido junto ao osso temporal.

Lawal, natural de Islington, bairro na região de Londres, foi assistido por médicos no ringue, antes de ser levado com urgência para o Northwick Park Hospital. Aí, o óbito foi declarado horas mais tarde.

«Os médicos chegaram e trabalharam nele, no ringue, durante cerca de 20 minutos, incluindo manobras de reanimação e utilização de desfibrilador. Isto aconteceu perante uma casa cheia e toda a gente estava em choque. É incrivelmente triste. Foi a sua estreia profissional e morreu enquanto perseguia o seu sonho», afirmou uma testemunha, sob anonimato, citada pelo The Sun.

«A luta dele era a primeira do cartaz, mas o evento foi cancelado e as três lutas restantes também canceladas depois de Sherif ser levado ao hospital. Isso demonstra o quão sério aquilo era. Ele magoou-se no final do terceiro round. Depois, voltou para o quarto round e levou um golpe de direita na têmpora. Ele caiu e o árbitro começou a contar até dez, mas depois parou porque viu que o Sherif estava em mau estado», disse a mesma testemunha.

O combate fazia parte do evento Clash of Titans, cujo promotor, Costakis Evangelou, não escondeu o caráter «trágico» do «incidente». «As minhas profundas condolências para a família de Sherif. É um momento difícil para todos os envolvidos na fraternidade do boxe e estamos a tentar absorver o que se passou. Ninguém quer ver isto em nenhum desporto», assinalou, ao Th Sun.

Sherif praticava boxe desde 2018 e tinha findado a sua carreira como amador para tornar-se profissional este ano.

Malam Varela, de 33 anos, tinha promovido o combate através das redes sociais (foto) há pouco menos de um mês.