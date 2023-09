O Sp. Espinho publicou uma nota de pesar pela morte de Raul Sousa, antigo capitão, que representou o clube de 1975 a 1984, depois de ter começado a carreira no FC Porto.

Mais tarde, a partir de 1991, já depois de pendurar as botas, Raul, como era conhecido no futebol, também foi adjunto de Manuel José, acompanhando o experiente treinador em clubes como o Boavista, Marítimo e Benfica.

«O SC Espinho lamenta o desaparecimento de Raul Sousa, futebolista que representou o nosso clube entre as épocas de 1975 e 1984, várias delas no primeiro escalão do futebol português. Foi capitão de equipa diversas vezes. O SC Espinho apresenta à família as mais sentidas condolências», lê-se na nota publicada pelo Sp. Espinho.

Raul Sousa tinha 69 anos.