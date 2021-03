O futebolista do Sporting, Zouhair Feddal, é o jogador com melhor percentagem de vitórias na liga portuguesa nos jogos feitos como titular, ao fim de um ano de pandemia de covid-19 no futebol, revela a edição mais recente do relatório do Observatório do Futebol (CIES), esta segunda-feira.

Feddal, que chegou ao Sporting para a época 2020/2021, tem uma percentagem de sucesso de 85 por cento nos resultados, correspondente a 17 vitórias nos 20 jogos feitos a titular.

O estudo do CIES olhou, desde 15 de março de 2020, para 42 dos principais campeonatos de todo o mundo, incluindo, porém, só os jogadores que começaram pelo menos 20 jogos como titulares, em fases regulares do campeonato e também de play-off (alguns campeonatos têm-no).

Dentro destes parâmetros, na liga portuguesa é o Sporting que domina, em grande parte fruto dos resultados na atual época. O top-5 na liga lusa é mesmo composto só por jogadores dos leões e todos do setor defensivo: António Adán (81,8 por cento: 18 vitórias em 22 jogos a titular), Pedro Porro (81 por cento: 17 vitórias em 21 jogos a titular), Nuno Mendes (80 por cento: 20 vitórias em 25 jogos a titular) e Sebastián Coates (74,2 por cento: 23 vitórias em 31 jogos a titular).

Entre os 20 jogadores com mais sucesso como titulares no período em questão, nota para a presença de mais quatro jogadores do Sporting, nove do FC Porto – tantos quantos os leões – e ainda um do Sporting de Braga e um do Paços de Ferreira. O Benfica não coloca nenhum jogador no top-20.

Entre as «big-5», o português Bernardo Silva surge em quarto lugar da lista e, no universo das 42 ligas analisadas, Milan Gajic, do Estrela Vermelha da Sérvia, é quem aparece em primeiro.