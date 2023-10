A Liga Portugal abriu um inquérito para apurar os motivos da queda de uma barreirano Estádio Carlos Osório, em Oliveira de Azeméis, durante o jogo da Oliveirense frente à U. Leiria, que resultou em três feridos ligeiros.

«A Liga Portugal informa que irá abrir um processo de inquérito para determinar as razões que motivaram a queda de um dos guarda-corpos que separa a bancada do relvado, e que provocou ferimentos ligeiros em três adeptos», indicou a Liga.

No seguimento deste incidente, a Liga contará já na segunda-feira com a comissão técnica de vistorias no Estádio Carlos Osório, no sentido de avaliar as condições de segurança, que «terão de ser validadas antes da realização do próximo encontro da UD Oliveirense na condição de visitado».

No jogo, da oitava jornada da II Liga de futebol, a União de Leiria venceu por 4-1.